«Рубин» наказал полузащитника Безрукова за шутку после матча с «Зенитом»

Казанский «Рубин» сделал официальное заявление по ситуации с полузащитником клуба Русланом Безруковым.

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказывание футболиста.

«Футбольный клуб «Рубин» сожалеет о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс. Да, медийная активность футболистов — часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить. Мы с огромным уважением относимся к усилиям РФС по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Поэтому даже намеки на что-то подобное абсолютно недопустимы.

В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», — говорится на официальном сайте казанского клуба.

Следующий матч в РПЛ подопечные Рашида Рахимова проведут дома с «Ростовом». Игра состоится 11 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.