«Рубин» не получал официальной информации о переносе матча с «Динамо»

Сегодня, 08:23
В пресс-службе «Рубина» отреагировали на информацию о возможном переносе матча 12-го тура РПЛ с московским «Динамо».
Ранее «БИЗНЕС Online» сообщил о том, что федеральный оргкомитет из-за предстоящего саммита БРИКС в Казани поручил перенести из города все спортивно-массовые мероприятия, запланированные на срок с 10 октября по 1 ноября.
«Мы пока не получали официальной информации о переносе», — заявили Sport24 в пресс-службе «Рубина».
Матч 12-го тура РПЛ между казанцами и «Динамо» должен пройти 20 октября.