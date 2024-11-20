«Рубин» после инцидента со Смоловым объявил о розыгрыше часов на матче с «Акроном»

«Рубин» решил разыграть часы среди болельщиков на домашнем матче 16-го тура РПЛ против «Акрона».

«22 ноября в Казани пройдет розыгрыш часов. Если у вас есть желание выиграть их, приходите на матч «Рубин» — «Акрон». Без вознаграждения, полная анонимность не гарантирована», — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

14 ноября «СЭ» стало известно, что после матча 15-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Краснодаром» (1:1) в Казани у форварда «быков» Федора Смолова пропали часы стоимостью 7-8 миллионов рублей. Позже футболист объявил о вознаграждении за информацию об украденном у него аксессуаре.