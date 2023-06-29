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Сегодня, 14:39

«Рубин» объявил об уходе форварда Муллина

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий Камиль Муллин покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба казанцев.

«Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Камиль!» — написано в сообщении клуба.

Муллин выступал за главную команду «Рубина» в 2014 году, в 2015 и 2017 годах выходил на поле в составе нашей молодежки. Летом 2022 года нападающий вернулся в Казань и подписал с «Рубином» годичный контракт.

Он сыграл 11 матчей за казанский клуб, после чего перешел в «Волгарь», где провел остаток сезона.

Источник: ФК «Рубин»
Камиль Муллин
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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