«Рубин» объявил состав на летние сборы

Сегодня, 18:17
«Рубин» в Telegram-канале опубликовал состав игроков на летние учебно-тренировочные сборы.
На просмотре в казанском клубе находится полузащитник Руслан Оздоев. Сегодня, 24 июня, футболисты проведут первую тренировку.
Вратари: Юрий Дюпин, Никита Янович, Артем Исмагилов.
Защитники: Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Рустамжон Ашурматов, Егор Тесленко, Максим Ширяев, Константин Нижегородов, Дмитрий Кабутов, Мацей Рыбус, Илья Рожков.
Полузащитники: Марат Апшацев, Олег Иванов, Александр Зотов, Умарали Рахмоналиев, Леон Мусаев, Игорь Коновалов, Александр Ломовицкий, Руслан Безруков, Даниил Кузнецов, Михаил Костюков, Солтмурад Бакаев, Руслан Оздоев, Ленар Фаттахов.
Нападающие: Мераби Уридия, Джоэль Фамейе, Виталий Лисакович.
Ранее «Рубин» объявил расписание товарищеских матчей на летних сборах.