Матч «Рубина» и «Оренбурга» во 2-м туре РПЛ начнется в 15:00

«Рубин» на своем поле сыграет против «Оренбурга» в рамках 2-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Рубин» — «Оренбург» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 14:00.

В последних пяти очных матчах не было зафиксировано ни одной ничьей — 2 победы «Рубина» и 3 у «Оренбурга».

Судить встречу будет Виталий Мешков, его ассистентами станут Игорь Демешко, Владимир Миневич.

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