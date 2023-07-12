«Рубин» планирует успеть подготовить стадион к матчу с «Оренбургом» после OLIMPBET Суперкубка России

Президент РПЛ Александр Алаев выразил уверенность в том, что «Рубин» сможет провести первый домашний матч сезона на своем поле.

Первую игру дома казанцы должны провести в 3-м туре против «Оренбурга», но перед ней «Ак Барс Арена» примет матч OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА (15 июля, 17.00 мск).

«Руководство «Рубина» ставит перед собой задачу чтобы провести матч с Оренбургом на своем стадионе. Уверен, что все получится», — сказал Алаев.

Матч 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Оренбург» запланирован на 30 июля.