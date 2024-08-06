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Сегодня, 15:22

«Рубин» попросил ЭСК разобрать два эпизода матча против «Химок»

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Химок» (2:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Казанский клуб попросил разобрать эпизод на 33-й минуте встречи, связанный с неудалением арбитром Павлом Кукуяном защитника «Химок» Неманьи Анджелковича за лишение явной возможности забить гол, а также момент с назначенным на 81-й минуте пенальти в ворота «Рубина» после просмотра видеоповтора за игру рукой защитника Игора Вуячича в штрафной.

«Химки» (4 очка) в матче с казанцами одержали первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» (3) идет десятым.

ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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