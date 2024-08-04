«Рубин» предлагает за полузащитника «Маккаби» Джабера 2 миллиона евро

Казанский «Рубин» заинтересован в полузащитнике «Маккаби» из Хайфы Мухаммеде Джабере, сообщает Sport5.co.il.

Российский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 2 миллиона евро. В услугах игрока сборной Израиля также заинтересован «Ференцварош», однако предложение чемпиона Венгрии скромнее: оно составляет сумму в 1,5 миллиона евро.

Контракт Джабера с «Маккаби» рассчитан до лета 2027 года. За клуб из Хайфы он провел 91 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач. портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Эли Швидлер