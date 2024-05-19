«Рубин» предложил Рахимову контракт по схеме «1+1»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что руководство клуба предложило нынешнему главному тренеру команды Рашиду Рахимову продлить контракт по схеме «1+1».

«Президент клуба уже говорил — все в порядке, рабочий процесс, договариваемся. Ему был предложен контракт по схеме «1+1», он пока его не подписал. Слухи про Федотова узнал от ваших коллег. Останется ли Рахимов в «Рубине», может сказать только он сам. Нас его работа устраивает — он очень хорошо отработал. Есть нюансы», — приводит слова Айбатова «РИА Новости Спорт».

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле прошлого года. После 29 туров чемпионата России-2023/24 казанцы располагаются на восьмом месте в таблице с 41 очком.