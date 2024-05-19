Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:08

«Рубин» предложил Рахимову контракт по схеме «1+1»

Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что руководство клуба предложило нынешнему главному тренеру команды Рашиду Рахимову продлить контракт по схеме «1+1».

«Президент клуба уже говорил — все в порядке, рабочий процесс, договариваемся. Ему был предложен контракт по схеме «1+1», он пока его не подписал. Слухи про Федотова узнал от ваших коллег. Останется ли Рахимов в «Рубине», может сказать только он сам. Нас его работа устраивает — он очень хорошо отработал. Есть нюансы», — приводит слова Айбатова «РИА Новости Спорт».

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле прошлого года. После 29 туров чемпионата России-2023/24 казанцы располагаются на восьмом месте в таблице с 41 очком.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
2
0
Читайте также
Фьюри приехал на бой с Усиком в Эр-Рияде в щегольском костюме и шляпе
Во время ралли в Ленобласти насмерть сбили болельщика
Одна из спасательных групп достигла возможного места жесткой посадки вертолета Раиси
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Капитан «Спартака» Джикия сыграл свой последний матч за клуб
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Ахмат» — «Зенит»: время начала и где смотреть матч РПЛ

Ещенко допустил, что Джикия продолжит карьеру в Европе