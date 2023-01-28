«Рубин» продавать нападающего Лисаковича в «Торпедо»

Сегодня, 17:44
Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не перейдет в «Торпедо» этой зимой, утверждает «РБ Спорт».
Казанский клуб отказался продавать Лисаковича в московский клуб. В «Рубине» рассчитывают на форварда в оставшейся части сезона. Сам футболист также намерен помочь команде вернуться в РПЛ.
Лисакович выступает в России с июля 2020 года, когда он перешел из солигорского «Шахтера» в московский «Локомотив».
В январе 2022 года форвард подписал контракт с «Рубином», за который сыграл в сумме 29 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования