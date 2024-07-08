Сегодня, 21:00
«Рубин» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Пари НН». Встреча пройдет 22 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр казанской команды.
20:00. «Пари НН» — «Рубин» — Премьер-Лига, 1-й тур
17:30. «Рубин» — «Зенит» — Премьер-Лига, 2-й тур
18:30. «Рубин» — «Акрон» — Кубок России, 1-й тур
20:00. «Рубин» — «Химки» — Премьер-Лига, 3-й тур
20:45. «Ростов» — «Рубин» — Премьер-Лига, 4-й тур
17:15. «Рубин» — «Зенит» — Кубок России, 2-й тур
17:30. «Акрон» — «Рубин» — Премьер-Лига, 5-й тур
20:00. «Рубин» — «Динамо» (Махачкала) — Премьер-Лига, 6-й тур
19:30. «Факел» — «Рубин» — Кубок России, 3-й тур
19:45. «Спартак» — «Рубин» — Премьер-Лига, 7-й тур
В минувшем сезоне «Рубин» занял 8-е место в чемпионате России.
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