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Сегодня, 22:30

«Рубин»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Рубин» начнет сезон-2024/2025 с РПЛ против «Пари НН»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Рубина&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Рубин» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Пари НН». Встреча пройдет 22 июля.

В минувшем сезоне «Рубин» занял 8-е место в чемпионате России. В Кубке страны казанский клуб вылетел на групповой стадии.

«Рубин»: расписание матчей на сезон 2024/2025

22 июля, понедельник. РПЛ, 1-й тур. «Пари НН» — «Рубин». 20:00.

27 июля, суббота. РПЛ, 2-й тур. «Рубин» — «Зенит». 17:30.

30 июля, вторник. Кубок России, 1-й тур. «Рубин» — «Акрон». 18:30.

3 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Рубин» — «Химки». 20:00.

9 августа, пятница. РПЛ, 4-й тур. «Ростов» — «Рубин». 20:45.

14 августа, среда. Кубок России, 2-й тур. «Рубин» — «Зенит». 17:15.

19 августа, понедельник. РПЛ, 5-й тур. «Акрон» — «Рубин». 17:30.

23 августа, пятница. РПЛ, 6-й тур. «Рубин» — «Динамо» (Махачкала). 20:00.

27 августа, вторник. Кубок России, 3-й тур. «Факел» — «Рубин». 19:30.

31 августа, суббота. Премьер-Лига, 7-й тур. «Спартак» — «Рубин». 19:45.

Полностью календарь «Рубина» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

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Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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