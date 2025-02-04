«Рубин» рассчитывает получить солидарные выплаты за переход Кварацхелии в «ПСЖ»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, что клуб еще не получил солидарные выплаты за трансфер Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Конечно, есть определенные регламенты. Ничего не помешает получению солидарных выплат. Пока выплат не было. Рассчитываем получить все, что положено по регламенту по статусу и переходам, по солидарным выплатам», — сказал Айбатов Odds.ru.

В январе Кварацхелия перешел во французский «ПСЖ» из итальянского «Наполи». По данным СМИ, сумма трансфера составила около 70 миллионов евро.