«Рубин» рассчитывает получить солидарные выплаты за переход Кварацхелии в «ПСЖ»

23-летний Кварацхелия выступал за «Рубин» с июля 2019 года по март 2022 года.
Сегодня, 22:10
Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, что клуб еще не получил солидарные выплаты за трансфер Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
«Конечно, есть определенные регламенты. Ничего не помешает получению солидарных выплат. Пока выплат не было. Рассчитываем получить все, что положено по регламенту по статусу и переходам, по солидарным выплатам», — сказал Айбатов Odds.ru.
В январе Кварацхелия перешел во французский «ПСЖ» из итальянского «Наполи». По данным СМИ, сумма трансфера составила около 70 миллионов евро.
23-летний Кварацхелия выступал за «Рубин» с июля 2019 года по март 2022 года.