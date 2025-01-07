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Сегодня, 11:19

«Рубин», «Ростов», «Акрон», «Ахмат» и «Пари НН» интересуются форвардом «Железничара» Романичем

Руслан Минаев
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Российский клубы проявляют интерес к нападающему «Железничара» Лазару Романичу.

«К Романичу проявляют интерес «Ахмат», «Пари НН», «Акрон», «Рубин» и «Ростов». Есть клубы и из других стран, которые интересуются Лазаром. Пока это все, что можно сказать», — цитирует Sport24 президента сербского клуба Зорана Наунковича.

В апреле 2024 года сообщалось, что «Железничар» отклонил предложение «Рубина».

26-летний Романич в этом сезоне забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах чемпионата Сербии. Его контракт истекает летом 2025 года.

Источник: Sport24
ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Железничар
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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