Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:17

«Рубин» — «Ростов»: Комаров заработал два предупреждения за 4 секунды! Прав ли судья Любимов?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Артем Любимов показал Ивану Комарову красную карточку.
Telegram Дзен

На 74-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов» судья Артем Любимов поступил нехарактерно для российских арбитров. Нечасто случается, что наши рефери прибегают к таким мерам фактически в одном эпизоде.

Он показал одну за другой две желтые карточки Ивану Комарову и удалил его.

Ростовчанин в течение четырех секунд совершил два нарушения правил. Сначала он задержал Илью Рожкова, сорвав острую атаку «Рубина».

Любимов зафиксировал фол, достал желтую карточку и стал приближаться к Комарову, чтобы предупредить его. А тот пульнул мячом в соперника и, тем самым, дал повод арбитру для второго наказания. Оно тут же последовало.

Таким образом, судья сначала показал Комарову первую желтую карточку за срыв перспективной атаки и сразу снова поднял руку с карточкой, вынеся предупреждение за неспортивное поведение. Два предупреждения превратились в удаление и автоматическую дисквалификацию на один матч.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Артем Любимов (судья)
0
Читайте также
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Биография Майка Тайсона: жизнь и карьера легенды бокса
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Мбаппе попрощался с «ПСЖ», на его место придет Хвича и даже Макрон не помешает трансферу. Что известно об уходе Килиана в «Реал»
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Слишкович о победе над «Краснодаром»: «Мы знали, что не будет легко. Если бы матч закончился вничью, было бы правильно»
Главный тренер «Краснодара» Мусаев: «Чемпионская гонка... думаю, мы упустили момент»
Мусаев — о поражении «Краснодара» в матче со «Спартаком»: «Опустошены»
Мусаев: «Извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, должен играть лучше»
«Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?
Умяров рассказал о состоянии своего здоровья после матча с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Главный тренер «Краснодара» Мусаев: «Чемпионская гонка... думаю, мы упустили момент»