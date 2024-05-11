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Сегодня, 13:15

«Рубин» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 28-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» начнется в 14:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Ростова&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Ростов&quot;
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«Рубин» на своем поле примет «Ростов» в рамках 28-го тура чемпионата России в субботу, 11 мая. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рубин» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Рубин» набрал 38 очков и занимает 9-е место в таблице чемпионата. «Ростов» с 40 баллами располагается на 7-й строчке премьер-лиги.

Последняя очная встреча соперников состоялась в рамках Кубка России и завершилась победой команды Валерия Карпина в серии пенальти (основное время матча закончилось со счетом 1:1).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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