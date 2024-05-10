«Рубин» сыграет с «Ростовом» в матче 28-го тура чемпионата России в субботу, 11 мая. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рубин» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Клуб из Татарстана набрал 38 очков и занимает 9-е место в таблице чемпионата. Команда Валерия Карпина с 40 баллами располагается на 7-й строчке премьер-лиги.

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