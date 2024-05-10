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Сегодня, 14:00

«Рубин» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Рубин» сыграет с «Ростовом» в матче 28-го тура чемпионата России в субботу, 11 мая. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рубин» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Клуб из Татарстана набрал 38 очков и занимает 9-е место в таблице чемпионата. Команда Валерия Карпина с 40 баллами располагается на 7-й строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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