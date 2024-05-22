«Рубин» и «Сочи» встретятся в Казани в матче 30-го тура чемпионата России по футболу 25 мая. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Она начнется в 16.30 по московскому времени.

После 29 туров «Рубин» с главным тренером Рашидом Рахимовым идет на восьмом месте с 41 баллом в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с Робертом Морено находится на последней, 16-й строчке с 23 очками.

Сочинцы после поражения от «Краснодара» со счетом 2:3 в 29-м туре чемпионата России потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния «Рубин» — «Сочи».

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