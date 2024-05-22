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Сегодня, 15:30

«Рубин» — «Сочи»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ

«Рубин» и «Сочи» сыграют в матче 30-го тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Рубина» Александр Зотов.
Александр Зотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Рубин» и «Сочи» встретятся в Казани в матче 30-го тура чемпионата России по футболу 25 мая. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Она начнется в 16.30 по московскому времени.

После 29 туров «Рубин» с главным тренером Рашидом Рахимовым идет на восьмом месте с 41 баллом в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с Робертом Морено находится на последней, 16-й строчке с 23 очками.

Сочинцы после поражения от «Краснодара» со счетом 2:3 в 29-м туре чемпионата России потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния «Рубин» — «Сочи».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
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