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Сегодня, 14:30

«Рубин» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Сочи» в Казани сыграет с «Рубином» в 30-м туре РПЛ 25 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Сочи» Сауль Гуарирапа.
Сауль Гуарирапа.
Фото ФК «Сочи»
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«Рубин» и «Сочи» в Казани сыграют в матче 30-го тура чемпионата России по футболу 25 мая. Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» начнется в 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция всех матчей заключительного тура РПЛ в субботу. В матч-центре будут доступны ключевые события игры команд Рашида Рахимова и Роберта Морено.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Рубин» — «Сочи» можно будет на телеканале «Матч Арена» в прямом эфире. Начало — в 16.20 мск. На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru пройдет онлайн-перекличка всех игр 30-го тура чемпионата России.

«Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом. «Сочи» находится на 16-м месте с 23 очками. Команда Морено вылетела из чемпионата по итогам сезона-2023/2024.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
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ФК Рубин (Казань)
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