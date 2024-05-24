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Сегодня, 17:30

«Рубин» — «Сочи»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

25 мая «Рубин» и «Сочи» сыграют в матче 30-го тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Рубина» Илья Рожков и Мирлинд Даку.
Илья Рожков (слева) и Мирлинд Даку.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Рубин» 25 мая сыграет дома в Казани с «Сочи» в заключительном матче сезона-2023/24 в РПЛ. Встреча 30-го тура чемпионата России по футболу пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых важных моментов субботних игр 30-го тура РПЛ.

Смотреть трансляцию матча РПЛ «Рубин» — «Сочи» можно будет на канале «Матч Арена». Прямой эфир начнется в 16.20 мск. Самые интересные моменты встречи также покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

«Рубин» набрал 41 балл и идет на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 23 очками находится на последнем, 16-м месте в РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
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