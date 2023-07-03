«Рубин» согласовал переход косовского форварда Даку за 1,5 миллиона евро

Косовский тренер Исмет Муниши сообщил, что «Рубин» договорился с хорватским «Осиеком» о переходе нападающего Мирлинда Даку.

«Рубин» достиг соглашения с «Осиеком» о его трансфере. Я желаю Мирлинду успехов. Он заключил трехлетний контракт. Стоимость трансфера составляет 1,5 миллиона евро. Ему осталось только пройти медосмотр», — приводит слова Минуши Nacionale.

Последние сезоны Даку провел в аренде в клубе «Мура» из чемпионата Словении, где в 53 матчах забил 27 голов.

В 2018 году Даку вызывался в сборную Косово. Этим летом футболист получил албанский паспорт.