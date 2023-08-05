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РПЛ

Сегодня, 19:29

«Спартак» на выезде разгромил «Рубин», Медина забил дебютный гол

Ана Горшкова
Корреспондент
«Рубин» — «Спартак» — 1:4.
Фото ФК «Спартак»
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«Рубин» дома проиграл «Спартаку» в матче 3-го тура чемпионата России — 1:4.

Счет в игре на 19-й минуте открыл полузащитник красно-белых Тео Бонгонда. Для него это второй гол в текущем сезоне РПЛ. На 39-й минуте полузащитник казанцев Угочукву Иву сравнял счет после розыгрыша штрафного.

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Во втором тайме на 58-й минуте за «Спартак» дебютировал полузащитник Хесус Медина, который сразу забил гол и вывел команду вперед. На 57-й минуте игрок красно-белых Михаил Игнатов увеличил преимущество «Спартака», а через 6 минут нападающий Квинси Промес довел счет до разгромного.

Форвард московского клуба Александр Соболев отдал в этом матче 2 голевые передачи, а также забил гол, который был отменен из-за офсайда.

Александр Соболев находится в&nbsp;положении &laquo;вне игры&raquo; во&nbsp;время атаки &laquo;Спартака&raquo;. «Рубин» — «Спартак»: судья правильно не засчитал гол красно-белых

«Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда встретится с «Уралом».

«Рубин» пока не выиграл ни одного матча в лиге и с 2 очками находится на 10-й строчке. В 4-м туре РПЛ казанцы сыграют против «Ростова».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:4
Спартак
Квинси Промес
Михаил Игнатов
Хесус Медина
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
10
112
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