Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 18:38

«Рубин» — «Спартак»: судья правильно не назначил пенальти в ворота Максименко

Александр Бобров
Шеф-редактор
Telegram Дзен

На 5-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Рубин» — «Спартак» арбитр Евгений Кукуляк правильно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых.

В том эпизоде их вратарь Александр Максименко рукой выбил мяч, а затем с ним столкнулся Джоэл Фамейе.

На 18-й минуте судья ошибочно не вынес предупреждение Александру Соболеву — ограничился назначением штрафного удара.

Напомню, что Кукуляк досрочно завершил прошлый чемпионат, когда в матче 27-го тура «Химки» — «Спартак» (1:1) он ошибочно вынес предупреждение спартаковцу Даниилу Денисову, которое стало четвертым в турнире и повлекло его дисквалификацию на игру с ЦСКА.

&laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Рубин» — «Спартак» — 1:1. Казанцы сравняли счет после ошибки арбитра. Онлайн трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:4
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами
Тикнизяна жестко критиковали, но теперь он разрывает РПЛ! Пора в Европу?
СМИ сообщили об изменении тактики ВСУ после провала контрнаступления
Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка представлен к званию героев
На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
«Крылья» забили 10 голов за три тура и повторили достижение «Спартака», «Зенита» и «Динамо»
«Спартак» начал сезон РПЛ с трех побед подряд впервые с сезона-2013/14
Промес забил 90-й гол за «Спартак»
«Оренбург» — «Урал»: видео голов матча
«Урал» в большинстве обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Спартак» на выезде разгромил «Рубин», Медина забил дебютный гол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Локомотив»: трансляция матча 3-го тура РПЛ

Хусаинов назвал назначенный штрафной «Спартаку» грубейшей ошибкой: «Судья не знаком с единоборствами в футболе»