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Сегодня, 16:00

«Рубин» — «Спартак»: трансляция матча 3 тура РПЛ

Матч РПЛ «Рубин» — «Спартак» покажут 5 августа на канале «Матч Премьер» в 17.25 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты Квинси Промес и Тео Бонгонда.
Квинси Промес (слева) и Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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5 августа в Казани «Рубин» сыграет со «Спартаком» в третьем туре чемпионата России по футболу. Матч пройдет на «Ак Барс Арене». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Рубин» — «Спартак» в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Эфир стартует в 17.25. «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» с 6 баллами занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после двух туров. «Рубин» располагается на 10-й строчке с двумя очками.

В последний раз казанцы встречались с красно-белыми 16 апреля 2022 года. Тогда «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 25-м туре чемпионата России.

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Спартак

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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