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Сегодня, 14:00

«Рубин» — «Урал»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» сыграет с «Уралом» в чемпионате России 29 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Рубин» встретится с «Уралом» в 26-м туре чемпионата России в понедельник, 29 апреля. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 15.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Рубин» — «Урал» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Команда Рашида Рахимова занимает девятую строчку чемпионата России с 36-ю баллами. Екатеринбургский клуб с 24-я очками идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Урал

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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