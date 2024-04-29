«Рубин» встретится с «Уралом» в 26-м туре чемпионата России в понедельник, 29 апреля. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 15.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Рубин» — «Урал» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Команда Рашида Рахимова занимает девятую строчку чемпионата России с 36-ю баллами. Екатеринбургский клуб с 24-я очками идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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