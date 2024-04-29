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Сегодня, 14:25

«Рубин» и «Урал» назвали составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Урала» на матч 26-го тура чемпионата России. Начало игры — в 15.15 мск.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Безруков, Иву, Вада, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Ашурматов, Иванов, Рыбус, Апшацев, Шабанхаджай, Йочич, Ранджелович. Тахери, Биелович.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Ишков, Шеттине.

Запасные: Мамин, Бевеев, Эмерсон, Аюпов, Кики, Дмитриев, Бочеров, Ионов, Бикфалви, Каштанов, Влут, Концевой.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Урал

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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