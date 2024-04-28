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Сегодня, 15:15

«Рубин» — «Урал»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Рубин» и «Урал» сыграют в 26-м туре РПЛ 29 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Урала» Алексей Ионов.
Алексей Ионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Рубин» 29 апреля дома в Казани встретится с «Уралом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 15.15 по московскому времени.

На телеканале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис покажут видеотрансляцию встречи «Рубин» — «Урал». Она начнется в 15.05 мск. Следить за ключевыми моментами игры 26-го тура РПЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

Казанская команда под руководством Рашида Рахимова набрала 36 очков и идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с главным тренером Виктором Гончаренко находится на 14-й строчке с 24 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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