«Рубин» — «Зенит»: Изидор вывел питерцев вперед в дебютном матче

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор открыл счет в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» — 1:0.

Футболист отметился голом на 8-й минуте. Это дебютный матч француза, который перешел в питерский клуб из «Локомотива» на правах аренды 9 сентября.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры в Казани доступны в матч-центре.