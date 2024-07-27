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Сегодня, 19:29

«Зенит» разгромил «Рубин» в Казани

Руслан Минаев
«Рубин» — «Зенит».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на выезде разгромил «Рубин» в матче 2-го тура РПЛ — 4:0.

Счет в игре открыл Максим Глушенков. В концовке первого тайма второй гол забил Матео Кассьерра. В начале второго тайма отметился Педро, а в концовке встречи Вильсон Изидор установил окончательный счет.

«Зенит» одержал вторую победу на старте сезона-2024/25 РПЛ. Команда Сергея Семака после двух туров забила 8 голов и не пропустила ни одного. «Рубин» набрал 3 очка после двух игр.

В 3-м туре РПЛ «Зенит» примет «Ростов» 3 августа, «Рубин» на своем поле сыграет с «Химками» в этот же день.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:4
Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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