«Зенит» разгромил «Рубин» в Казани

«Зенит» на выезде разгромил «Рубин» в матче 2-го тура РПЛ — 4:0.

Счет в игре открыл Максим Глушенков. В концовке первого тайма второй гол забил Матео Кассьерра. В начале второго тайма отметился Педро, а в концовке встречи Вильсон Изидор установил окончательный счет.

«Зенит» одержал вторую победу на старте сезона-2024/25 РПЛ. Команда Сергея Семака после двух туров забила 8 голов и не пропустила ни одного. «Рубин» набрал 3 очка после двух игр.

В 3-м туре РПЛ «Зенит» примет «Ростов» 3 августа, «Рубин» на своем поле сыграет с «Химками» в этот же день.