«Зенит» в гостях разгромил «Рубин»

«Зенит» на выезде обыграл «Рубин» в матче 8-го тура РПЛ — 3:0.

У победителей отличился новичок Вильмар Изидор, ставший игроком сине-бело-голубых 9 сентября. Он забил на 16-й минуте. Также отметились Матео Кассьерра на 55-й минуте и Клаудиньо — на 59-й.

После 8 туров чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко. У «Рубина» 6 очков и 13-я позиция.

24 сентября «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 9-м туре РПЛ. «Рубин» днем позже встретится с «Факелом».