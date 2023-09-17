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РПЛ

Сегодня, 18:22

«Зенит» в гостях разгромил «Рубин»

Виктория Кравченко
Игроки «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на выезде обыграл «Рубин» в матче 8-го тура РПЛ — 3:0.

У победителей отличился новичок Вильмар Изидор, ставший игроком сине-бело-голубых 9 сентября. Он забил на 16-й минуте. Также отметились Матео Кассьерра на 55-й минуте и Клаудиньо — на 59-й.

После 8 туров чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко. У «Рубина» 6 очков и 13-я позиция.

24 сентября «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 9-м туре РПЛ. «Рубин» днем позже встретится с «Факелом».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:3
Зенит

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
17
131
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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