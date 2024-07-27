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Сегодня, 14:35

«Рубин» — «Зенит»: результаты матчей и статистика личных игр

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Рубин» и «Зенит» проведут матч 2-го тура премьер-лиги в субботу, 27 июля. Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени.

«Рубин» и «Зенит» провели между собой 42 матча в чемпионате России. 12 раз побеждал казанский клуб, 21 — из Санкт-Петербурга, 9 игр завершились вничью. Разность мячей — 74-53 в пользу сине-бело-голубых.

В сезоне-2023/24 команды обменялись гостевыми победами в РПЛ. В 8-м «Зенит» выиграл в Казани (3:0), а в 21-м туре — «Рубин» в Санкт-Петербурге (2:0).

В стартовом туре этого сезона чемпионата России «Зенит» обыграл в гостях «Крылья Советов» (4:0), а «Рубин» на выезде победил «Пари Нижний Новгород» (4:2).

Мирлинд Даку&nbsp;&mdash; Максим Глушенков. «Рубин» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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