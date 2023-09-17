«Рубин» и «Зенит» в воскресенье, 17 сентября, встретятся в матче 8-го тура РПЛ. Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Трансляцю матча «Рубин» -«Зенит» проведет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ», а также сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16:15 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит». Ключевые события игры в Казани доступны в матч-центре.

«Зенит» в 7 турах чемпионата набрал 14 очков. Чемпионы России перед стартом игрового уик-энда делили второе место с «Динамо» и «Крыльями Советов» (обе команды сыграли в туре вничью — с «Пари НН» и ЦСКА соответственно).

Вместе с «Зенитом» в Казань отправился новичок команды Вильсон Изидор. Арендованный у «Локомотива» французский нападающий войдет в заявку на матч с «Рубином».

«Рубин» в 7 турах набрал 6 очков и расположился в зоне стыковых матчей.