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Сегодня, 15:30

«Рубин» — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ

«Рубин» примет «Зенит» в матче РПЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Рубин» и «Зенит» в воскресенье, 17 сентября, встретятся в матче 8-го тура РПЛ. Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Трансляцю матча «Рубин» -«Зенит» проведет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ», а также сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16:15 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит». Ключевые события игры в Казани доступны в матч-центре.

«Зенит» в 7 турах чемпионата набрал 14 очков. Чемпионы России перед стартом игрового уик-энда делили второе место с «Динамо» и «Крыльями Советов» (обе команды сыграли в туре вничью — с «Пари НН» и ЦСКА соответственно).

Вместе с «Зенитом» в Казань отправился новичок команды Вильсон Изидор. Арендованный у «Локомотива» французский нападающий войдет в заявку на матч с «Рубином».

«Рубин» в 7 турах набрал 6 очков и расположился в зоне стыковых матчей.

ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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