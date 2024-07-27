Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

«Рубин» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 27 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Максим Глушенков (ФК «Зенит»).
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

«Рубин» сыграет с «Зенитом» во 2-м туре чемпионата России в субботу, 27 июля. Матч состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 17.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз на матч «Рубин» — «Зенит» читайте в нашем материале.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
Эксперта ВВС раскритиковали за пожелание удачи на Олимпиаде волейболисту-педофилу
Пятеро россиян вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ в этом веке по версии ESPN
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
ЦСКА на выезде разгромил «Пари НН»
«Пари НН» — ЦСКА: видео голов
ЦСКА разгромил «Пари НН» на выезде. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Пари НН» — ЦСКА: Обляков забил третий гол армейцев
«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы на матч РПЛ
«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы на матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Полузащитник «Алании» Абдоков: «ЦСКА приглашал на просмотр, но клуб не отпустил»

«Пари НН» — ЦСКА: видео голов