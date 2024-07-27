«Рубин» сыграет с «Зенитом» во 2-м туре чемпионата России в субботу, 27 июля. Матч состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 17.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз на матч «Рубин» — «Зенит» читайте в нашем материале.

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