«Рубин» встретится с «Зенитом» в рамках 2-го тура РПЛ в субботу, 27 июля. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Рубин» — «Зенит» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре премьер-лиги казанский клуб обыграл «Пари НН» со счетом 4:2. Сине-бело-голубые начали сезон с уверенной победы над «Крыльями Советов» — 4:0.

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