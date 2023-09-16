«Рубин» и «Зенит» сыграют в Казани в воскресенье

«Рубин» и «Зенит» встретятся в матча 8-го тура премьер-лиги в воскресенье, 17 сентября. Игра на «Ак Барс Арене» в Казани начнется в 16:30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Рубин» — «Зенит» покажет телеканал «Матч ТВ», прямой эфир начнется в 16:15 по московскому времени. Также видео онлайн будет доступно бесплатно на сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит». Ключевые события игры будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Матч в Казани будет судить бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. Ассистенты рефери — Рустам Мухтаров и Денис Березнов.

«Зенит» перед 8-м туром чемпионата России с 14 очками делил второе место с «Динамо» и «Крыльями Советов» (обе команды в этот уик-энд сыграли вничью с «Пари НН» и ЦСКА соответственно).

«Рубин» после 7-го тура РПЛ располагался в зоне стыковых матчей на 13-м месте с 6 очками.