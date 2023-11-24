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РПЛ

24 ноября, 23:39

«Рубину» грозят банкротством и исключением из РПЛ

Алина Савинова
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Частный авиаперевозчик «Скай Групп» грозит «Рубину» банкротством и исключением из чемпионата России, сообщает «РБ Спорт».

Ранее перевозчик отсудил у «Рубина» более 100 миллионов рублей, которые клуб обязан выплатить за авиаперелеты. Однако казанцы до сих пор не произвели оплату. Как отмечает источник, в компании намерены подать иск о признании «Рубина» банкротом.

«Исполнительный лист — в их банке, денег на счетах нет. По сообщениям из банка, в день подачи успели увести их. Если оплаты не произойдет, 27 ноября подаем уже иск о признании ФК «Рубин» банкротом. Исковое производство на банкротство грозит исключением из чемпионата», — сообщили в «Скай Групп».

Спортивный юрист Юрий Зайцев не верит в возможность исключения «Рубина» из РПЛ. По его словам, процедура банкротства не является стопроцентным основанием для отказа в лицензии РФС, которая нужна для участия в чемпионате страны.

После 15 туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. Казанскую команду тренирует 58-летний Рашид Рахимов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rubinu-grozyat-bankrotstvom-klub-zadolzhal-100-mln-rublej-za-aviaperelety/
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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