Рудаков рассказал о времени, которое он провел в «Ростове»

Экс-вратарь «Ростова» Максим Рудаков рассказал о времени, которое он провел в составе клуба из Ростова-на-Дону.

«Планируешь одно, а получается по-другому. Мы с Кафановым хорошо работали, контрольные матчи я неплохо проводил, вопросов ко мне не возникало. Но Сережа Песьяков хорошо играл, и у тренеров не было причин что-то менять. Мне не на кого пенять. Очень тяжело безвылазно сидеть в запасе. Вторым вратарем тоже нужно уметь быть. Потому что ты сидишь и всё время ждешь, ждешь. Для меня это сложно. Я хочу играть каждую неделю и чувствовать драйв от футбола. А когда не играешь, все больше уходишь в себя. Как тут раскрыться? Естественно, ты же в первую очередь с себя спрашиваешь. Думаешь, где и почему не убедил, не показал всего, на что способен», — приводит слова Рудакова «Чемпионат».