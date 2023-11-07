Руководитель департамента судейства РФС Мажич в среду встретится с футболистами «Спартака» и «Динамо»

Судейство
Сегодня, 19:37
Пресс-служба РФС подтвердила, что в среду, 8 ноября руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич проведет встречу с футболистами «Спартака» и «Динамо».
Мажич проведет для игроков семинар по правилам игры, аналогичный тому, который был 27 октября с «Крыльями Советов» и 30 октября с «Краснодаром».
Подобные мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования.
Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на один год.