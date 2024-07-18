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18 июля, 23:55

Руководитель «Фламенго» перепутал главу «Зенита» Медведева с бывшим президентом России

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Руководитель «Фламенго» Маркос Браз во время прямого эфира одного из бразильских подкастов перепутал председателя правления «Зенита» Александра Медведева с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым.

Браз обсуждал возможность трансфера хавбека питерцев Клаудиньо во «Фламенго».

«Тот, кто стоит за «Зенитом», был президентом России. Мы не тащим игрока [Клаудиньо] из клуба без истории», — приводит слова Браза Goleada Info.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В общей сложности полузащитник провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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