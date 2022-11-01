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Сегодня, 17:28

Руководитель пресс-службы «Локомотива» покинул московский клуб

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков сообщил о своем уходе из московского клуба, информирует РИА Новости.

Шлыков отказался комментировать причину своего ухода.

На посту руководителя пресс-службы железнодорожников Шлыков работал с июля 2022 года. В клубе он отвечал за связи с общественностью, новые медиа и производство контента.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».

Источник: https://rsport.ria.ru/20221101/lokomotiv-1828463109.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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