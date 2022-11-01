Руководитель пресс-службы «Локомотива» покинул московский клуб

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Руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков сообщил о своем уходе из московского клуба, информирует РИА Новости.
Шлыков отказался комментировать причину своего ухода.
На посту руководителя пресс-службы железнодорожников Шлыков работал с июля 2022 года. В клубе он отвечал за связи с общественностью, новые медиа и производство контента.
8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования