Руководитель пресс-службы «Локомотива» покинул московский клуб

Руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков сообщил о своем уходе из московского клуба, информирует РИА Новости.

Шлыков отказался комментировать причину своего ухода.

На посту руководителя пресс-службы железнодорожников Шлыков работал с июля 2022 года. В клубе он отвечал за связи с общественностью, новые медиа и производство контента.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».