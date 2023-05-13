В «Спартаке» прокомментировали то, что Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов после ничьей с «Химками»

Сегодня, 16:35
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в 27-м туре РПЛ.
— Пока не знаю, подаем ли мы запрос в ЭСК. Слышал то же самое, что и вы. Давайте дождемся матча с ЦСКА. Думаю, Гильермо с удовольствием с вами пообщается. Если сегодня произошло то, что произошло. Значит, у него были причины, — сказал Зеленов.
— Что имел в виду Абаскаль? Судейство? Заговор?
— Вы большие специалисты в футболе, можете сами давать трактовку словам главного тренера. Он не просто встал и ушел, а сказал некоторую речь.
— Что хотел сказать тренер?
— Сказал то, что хотел сказать. Дальше — ваша трактовка.
Главный тренер команды Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Химками».