Директор по коммерции РФС: «Возвращение пива на стадионы финансово переоценено»

Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин поделился мнением о возможном возвращении продажи пива на стадионах.

«С точки зрения коммерции и опыта, который болельщик получает на стадионе, это будет плюсом. Конечно, при условии аккуратного употребления напитка на арене. С точки зрения коммерции возможное возвращение пива немного переоценено. Доходная часть от продажи напитка на стадионе не такая большая. Все это можно подсчитать: стоимость и себестоимость пива, сколько его можно продать, все это умножить на посещаемость», — приводит слова Фимушкина «РБ Спорт».

Продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях в России запрещена с 2005 года. За год до этого на стадионах и по телевидению была ограничена реклама пива.