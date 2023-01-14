Руководитель «Торпедо» Ходоровский — о перестановках в клубе: «Менжинский ушел с поста председателя совета директоров, на его место номинирован Юхневич»

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И. о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский в интервью «СЭ» ответил на публикацию в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова, в которой тот рассказывает подробности ухода из команды Сергея Менжинского и его замены на Леонида Юхневича.
«Господин Карпов, являющийся близким к футбольному клубу «Локомотив» блогером, не обладает достаточной информацией. Он трактует сказанные мной больше двух недель назад слова своим образом. Его публикация является провокацией, цель которой — подорвать стабильность в клубе. Я не знаю, кому она выгодна, но в любом случае она будет неудачной.
30 декабря я объяснил сотрудникам клуба ту ситуацию, которая у нас складывается. По регуляторно-финансовым требованиям Сергей Юрьевич Менжинский ушел из состава совета директоров «Торпедо». В настоящее время и. о. председателя СД являюсь я. У нас будут изменения в составе СД, о чем было сказано публично. Это будет долгая юридическая процедура, так как «Торпедо» является акционерным обществом. В состав СД на должность председателя совета директоров номинирован Леонид Александрович Юхневич. Но сейчас нельзя говорить о том, что он получит эту должность.
Представлял его я, потому, в отличие от господина Карпова, которого там не было, я говорю то, что было на самом деле. Мы не собирались это скрывать — говорили перед всеми сотрудниками клуба, находившимися в офисе. Главному тренеру мы объяснили ситуацию чуть позже — перед отъездом на сборы. То, что из этого пытаются сделать сенсацию, — утечка внутренней информации. Это неприятная для нас репутационная история, но мы с ней разберемся», — сказал Ходоровский.
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