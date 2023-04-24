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Судейство

Сегодня, 09:00

Руководителем департамента судейства РФС может стать серб Мажич

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Милорад Мажич.
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», бывший сербский арбитр Милорад Мажич может быть назначен на пост руководителя департамента судейства РФС.

В данный момент руководство РФС считает, что в руководстве российских судей не хватает авторитетного человека, который мог бы заняться подготовкой новых кадров, методологией и мотивацией действующих судей. Многочисленные резонансные ошибки в матчах РПЛ не идут на пользу никому и больно бьют в репутации РПЛ и РФС.

Мажич не единственный кандидат на должность руководителя департамента судейства, есть и другие люди, но есть общее понимание, что данный пост должен занять иностранный специалист. При этом Павел Каманцев останется на посту председателя судейского комитета.

Перестановки в российском судействе могут быть совершены сразу после окончания текущего сезона РПЛ.

&laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торпедо&raquo;. Андре Фелипе забивает с&nbsp;пенальти в&nbsp;ворота Антона Митрюшкина. В РПЛ — аномалия с пенальти. Их больше, чем во всех топ-лигах Европы

Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
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