Руководителем департамента судейства РФС может стать серб Мажич

По информации «СЭ», бывший сербский арбитр Милорад Мажич может быть назначен на пост руководителя департамента судейства РФС.

В данный момент руководство РФС считает, что в руководстве российских судей не хватает авторитетного человека, который мог бы заняться подготовкой новых кадров, методологией и мотивацией действующих судей. Многочисленные резонансные ошибки в матчах РПЛ не идут на пользу никому и больно бьют в репутации РПЛ и РФС.

Мажич не единственный кандидат на должность руководителя департамента судейства, есть и другие люди, но есть общее понимание, что данный пост должен занять иностранный специалист. При этом Павел Каманцев останется на посту председателя судейского комитета.

Перестановки в российском судействе могут быть совершены сразу после окончания текущего сезона РПЛ.