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Сегодня, 13:26

Руководителей двух клубов РПЛ внесли в базу «Миротворца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Два руководителя российских футбольных клубов попали в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА «Новости».

В базу украинского ресурса включили генерального директора «Химок» Николая Оленева и президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева.

Причиной включения Оленева стала передача ВС РФ средств с продажи билетов с матча подмосковной команды против «Факела», который проходил в 2022 году. Гаджиева добавили в базу сайта за акцию перед матчем FONBET Кубка России против московского «Динамо», к которой привлекли участников СВО.

После 13 туров «Химки» с 11 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 12 баллами идут на 11-й позиции.

Ранее в октябре в базу «Миротворца» внесли игроков и членов тренерского штаба ЦСКА и «Зенита».

Источник: РИА «Новости»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
Гаджи Гаджиев
Николай Оленев

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