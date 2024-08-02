В руководстве «Акрона» заявили, что бюджет команды — один из самых низких в РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов оценил бюджет клуба в сравнении с остальными командами РПЛ.

«Уверенно можно заявить, что наш бюджет входит в топ-3 РПЛ с конца. Он больше 1 миллиарда рублей. Для нас, как частного клуба, важно привлекать внешние финансы, не государственные», — сообщил Власов.

Владелец тольяттинского клуба Павел Морозов также отметил, что клуб не получает финансирования от администрации Самарской области.

«Клуб абсолютно частный. Никаких региональных денег нет. Но, конечно, мы общаемся с губернатором Самарской области. Мы заинтересованы, чтобы футбол в регионе развивался, чтобы было два сильных клуба в РПЛ, две сильные академии», — заявил Морозов.

«Акрон» был основан в 2018 году, сезон-2024/25 стал для клуба дебютным в РПЛ. Кроме того, Самарскую область в высшем дивизионе страны представляют «Крылья Советов», которые базируются в административном центре региона.