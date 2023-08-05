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Сегодня, 10:56

Руководство «Аякса» хочет наложить вето на переход хавбека Сперцяна из «Краснодара»

Виталий Косик
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Наблюдательный совет «Аякса» хочет наложить вето на переход полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара», сообщает De Telegraaf.

По информации издания, в руководстве считают, что вести дела с российскими клубами в текущей ситуации — неуместно.

Сообщается, что директор амстердамцев Свен Мислинтат призывает обратить внимание исключительно на игровые качества армянского футболиста и завершить трансфер.

22 июля «СЭ» сообщал, что «Краснодар» сразу отказал «Аяксу», как только получил предложение в размере 8,5 миллиона евро по трансферу Сперцяна. В клубе считают предложенную сумму неприемлемой.

Сперцян — воспитанник «Краснодара», на его счету 22 гола и 18 результативных передач в 75 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего армянина в 12 миллионов евро, его контракт с «Краснодаром» действует до конца июня 2026 года.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Аякс
ФК Краснодар
18
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