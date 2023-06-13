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Сегодня, 22:50

Руководство ЦСКА находится на связи с родными погибшего в Стамбуле болельщика клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
Болельщики в Стамбуле.
Фото Reuters
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо выступил с заявлением о трагедии, в результате которой в Стамбуле погиб болельщик красно-синих.

Ранее турецкий телеканал Haberturk сообщил, что в воскресенье, 11 июня четыре человека в центре Стамбула попытались отнять у россиянина Вячеслава Нечипорука телефон, а когда он попытался оказать сопротивление, его ударили ножом в сердце.

Погибший турист был болельщиком ЦСКА и приехал в Стамбул, чтобы посетить финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» (1:0).

«По поводу трагедии в Стамбуле. Клуб в курсе и на связи с окружением погибшего. Но поддержать семью Вячеслава может каждый. Искренние соболезнования родным и близким», — написал у себя в Telegram-канале Брейдо.

По словам жены Вячеслава Нечипорука, Арины Нечипорук, за доставку тела мужа в Россию она должна заплатить 160 тысяч рублей.

Российского туриста убили в&nbsp;Стамбуле. Россиянина зарезали в Турции из-за телефона. Смертельная драка случилась после финала Лиги чемпионов

Источник: https://t.me/BreydoChannel/1270
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