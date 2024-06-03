«РБ Спорт»: руководство ЦСКА приняло решение оставить Федотова в клубе

Руководство ЦСКА провело встречу с главным тренером команды Владимиром Федотовым, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, на заседании присутствовали председатель правления армейцев Максим Орешкин и генеральный директор клуба Роман Бабаев. На встрече были подведены итоги сезона, руководство красно-синих приняло решение оставить Владимира Федотова на посту главного тренера команды.

В середине мая появлялась информация о том, что специалиста могут уволить из клуба по окончании сезона-2023/24 и заменить его Сергеем Игнашевичем, который работал в «Балтике». 31 мая сообщалось, что еще одним претендентом на место главного тренера ЦСКА является серб Марко Николич, который с июня 2020 года по октябрь 2021 года возглавлял «Локомотив».

Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА в июне 2022 года, его контракт действует до конца июня 2025 года.

В сезоне-2023/24 армейцы заняли шестое место в чемпионате России и дошли до финала пути РПЛ FONBET Кубка страны, в котором уступили будущему обладателю трофея «Зениту» по сумме двух встреч (1:1, пенальти — 5:4).